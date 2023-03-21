Федоров стал вице-премьером по инновациям, развитию образования и технологий
Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьера с более расширенными функциями.
За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция Европейская Солидарность).
Теперь новая должность Федорова звучит так: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
Ранее Михаил Федоров работал в Кабинете министров вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины. 20 марта Верховная Рада поддержала его отставку с этой должности, чтобы переназначить на новую с более широкими функциями.
Как объяснял премьер Денис Шмыгаль, Федоров будет заниматься “еще рядом направлений, кроме диджитализации”.
Что известно о Михаиле Федорове
Михаил Федоров родился в 1991 году в городе Васильевка (Запорожская область). Образование получил в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления).
С 2015 по 2019 год Федоров основал и был генеральным директором компании SMMSTUDIO. Кроме того, в 2018 году он работал в должности операционного директора в проекте Суперлюди.
С мая 2019 года стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по digital-направлению. В том же году Федоров был избран народным депутатом ВР IX созыва.
А 29 августа 2019 года он был назначен на должность вице-премьера Украины – министра цифровой трансформации.