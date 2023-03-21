Март, 21 в 12:27

Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность вице-премьера с более расширенными функциями.

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция Европейская Солидарность).

Теперь новая должность Федорова звучит так: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

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Ранее Михаил Федоров работал в Кабинете министров вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины. 20 марта Верховная Рада поддержала его отставку с этой должности, чтобы переназначить на новую с более широкими функциями.

Как объяснял премьер Денис Шмыгаль, Федоров будет заниматься “еще рядом направлений, кроме диджитализации”.

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров родился в 1991 году в городе Васильевка (Запорожская область). Образование получил в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления).

С 2015 по 2019 год Федоров основал и был генеральным директором компании SMMSTUDIO. Кроме того, в 2018 году он работал в должности операционного директора в проекте Суперлюди.

С мая 2019 года стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по digital-направлению. В том же году Федоров был избран народным депутатом ВР IX созыва.

А 29 августа 2019 года он был назначен на должность вице-премьера Украины – министра цифровой трансформации.