Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

ООН увидело дискриминацию во время обысков в УПЦ МП. В МИД ответили

Марта Бондаренко, редактор ленты
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
Фото: СБУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем, что в разных городах Украины спецназовцы СБУ провели обыски в разных зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в отчете ООН.

УВКПЧ отметили, что проведенные СБУ меры безопасности в монастырях, офисах, учебных заведениях и других сооружениях УПЦ могут носить дискриминационный характер и быть направлены против УПЦ МП.

Сейчас смотрят

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал управление ООН воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах.

Он отметил, что Украина — это демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания.

— В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность, — сказал Олег Николенко.

Миссия ООН заявила, что ответственность за нарушение прав в Украине лежит на “обеих сторонах” военного конфликта.

Читайте
В УПЦ МП заявили, что будут “защищать” лавру и не пойдут на “компромиссы”

10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания лавры до 29 марта.

Также сообщалось, что Тернопольский областной совет хочет выселить Московский патриархат из Почаевской Свято-Успенской лавры. По словам председателя ОВА Михаила Головко, это последний форпост “русского мира” на Западе Украины.

Читайте
Представители УПЦ МП, манипулируя правами верующих, скрывают свои преступления – Лубинец

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка