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В Украине может появиться публичный реестр уклонистов

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Украине может появиться публичный реестр уклонистов
Фото: Офис президента

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Фокус.

Он отметил, что идея законопроекта такова: если военнообязанный был должным образом проинформирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не пришел — например, дважды подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне.

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После того, как человек все же выполнит свое обязательство, то информация из реестра будет удалена.

— Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свой конституционный долг защищать Родину, — сказал Вениславский.

По словам нардепа, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклонение от прибытия в ТЦК.

В Верховной Раде документ еще не зарегистрирован, законопроект будет готов через 1-2 месяца.

Ранее Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде думают над возможностью вручать повестки с помощью мессенджеров.

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Источник: Фокус
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