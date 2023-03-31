Март, 31 в 13:58

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Буче, что в Киевской области, награду города-героя.

Ее из рук президента получил городской голова Анатолий Федорук.

Вместе с Зеленским в Бучу приехал премьер Словении Роберт Голоб, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Словакии Эдуард Хегер и президент Молдовы Майя Санду.

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На территории церкви Св. Апостола Андрея Первозванного и всех святых почтили память погибших во время оккупации и тех, кого похоронили в братской могиле.

По словам Зеленского, уже после освобождения Бучи от российской оккупации весь мир смог увидеть, что такое Россия и какое зло она хотела принести на всю украинскую землю.

— Украинский народ, ты остановил самую большую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет остановить все то, что дает значение человеку. Почему Россия убивает? Для чего Россия издевается, пытает, терроризирует? Она стремится уничтожить достоинство людей, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что мир, когда увидел ужасы в Буче, изменился, проснулся.

Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, которые были похоронены в братской могиле возле храма, а также 11 военнослужащих, павших в боях за Бучу.

Фото: скриншот