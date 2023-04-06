Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления — Кубраков

Апрель, 06 в 18:08

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков призвал руководителей общин, экспертную общественность и участников строительного рынка совместно работать над реформой градостроительства, которая создает прозрачные правила игры на рынке и способствует развитию городов Украины.

За революционный для сферы градостроительства законопроект №5655 проголосовали еще в декабре 2022 года. Однако конвейер по продуцированию фейков и манипуляций не останавливается до сих пор, даже несмотря на возможность легко опровергнуть те или иные упреки в сторону реформы.

Об этом в авторской колонке на сайте издания Экономическая правда пишет вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сейчас смотрят

Он уверен, что те, кто годами пользовался непрозрачными правилами игры, “договорняками” с органами строительного контроля, зарабатывали на выдаче разрешительной документации, сейчас делают все возможное, чтобы сорвать реформу.

— Реформа усиливает органы местного самоуправления как в части полномочий, так и в части ответственности. Закон четко указывает, что органы местного самоуправления обязаны осуществлять мониторинг всей застройки, которая происходит в пределах их общин. В случае выявления какого-либо нарушения местные власти должны проводить проверки. Кроме того, если чиновники этого не будут делать, они будут нести ответственность за свое бездействие, — пояснил Александр Кубраков.

По его словам, существует миф, который не устают использовать оппоненты реформы, о ручных частных контроллерах от я застройщиков.

— Мы создали в этом законе ряд предохранителей, которые не позволят застройщикам иметь “ручных контроллеров”, но самое главное — и частные, и государственные контроллеры будут работать в четких, прозрачных и понятных рамках. Например, застройка, контроль которой они обеспечивают, также будет мониториться органами местного самоуправления. В случае выявления нарушений законопроект №5655 дает возможность привлечь контроллера к материальной ответственности, а в некоторых случаях он даже может быть выведен с рынка, — говорит Кубраков.

Он пояснил, что контроллеры будут осуществлять контроль за строительством, опираясь на градостроительную документацию. Это стимул для ОМС улучшить ее, ведь все изъяны устаревших генпланов могут эксплуатироваться застройщиками в свою пользу.

— И вот теперь уже не о развенчивании мифов, а о четком вопросе — почему столько манипуляций и лжи вокруг реформы? Ответ прост — цифровизация. Законопроект №5655 предусматривает максимальную цифровизацию всех процессов и этапов строительства. Каждый шаг, каждый документ, каждое действие или его отсутствие любого участника строительного процесса будет оставлять цифровой след, который легко отследить и который не скрыть. Любое нарушение, незаконное действие будут сразу выявляться, а ответственное лицо привлекаться к ответственности, в том числе и уголовной, — пишет Александр Кубраков.

Он считает, что той прозрачности, которая вводится электронной системой, боятся многие мэры, представители органов строительного контроля в ОМС, застройщики с бумажными документами, которые могут “внезапно исчезнуть” или вообще не принимать никаких решений без материального стимула.

— Также мы лишаем чиновников “кормушки”, связанной с предоставлением разрешительной документации. Законопроект №5655 предусматривает, что разрешение на старт строительства, на сдачу в эксплуатацию будут предоставляться автоматически при условии наличия всех необходимых документов, информации в ЕГЭССС и других информационно-коммуникационных системах и соблюдения всех процедур. Застройщику не надо будет ходить в кабинеты чиновников за разрешением, что почти неизбежно приводило к коррупции, — говорит Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что парламент проголосовал за принятие градостроительной реформы – проекта №5655.

Напомним, по мнению адвоката, специалиста по юридическому сопровождению деятельности девелоперских компаний Натальи Добрянской, изменения в направлении цифровизации являются стартом к полноценному восстановлению и функционированию страны, и именно поэтому важна поддержка реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности.