Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека

Министр обороны Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане подготовку Украины к саммиту в Вильнюсе.

Об этом глава Минобороны сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.

— Мы проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях Рамштайна, — сказал Резников.

По словам министра, его встреча с Мирчей Джоане имела рабочий характер, обсудили “различные детали” и осуществили “необходимый обмен мнениями”.

Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить “максимально позитива и плюсов” от него.

Отметим, что сегодня в Бухаресте проходит второй (официальный) день Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы.

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