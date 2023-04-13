Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Политика
Валентина Чорна, редактор ленты

Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане подготовку Украины к саммиту в Вильнюсе.

Об этом глава Минобороны сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.

— Мы проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях Рамштайна, — сказал Резников.

По словам министра, его встреча с Мирчей Джоане имела рабочий характер, обсудили “различные детали” и осуществили “необходимый обмен мнениями”.

Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить “максимально позитива и плюсов” от него.

Отметим, что сегодня в Бухаресте проходит второй (официальный) день Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы.

Читайте также
Годовщина уничтожения Москвы. Резников объяснил, как повлияло на ход войны потопление крейсера
Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека

Алексей Резников, Саміт НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Годовщина уничтожения Москвы. Резников объяснил, как повлияло на ход войны потопление крейсера
Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека
Резников опроверг заявление о присутствии войск НАТО в Украине
Олексій Резніков
Резников рассказал, какую роль в образовании танковой коалиции сыграла Испания
Олексій Резніков
Смесь правды и лжи: Резников об утечке секретных материалов США
Олексій Резніков
Объявят ли в Украине новую волну мобилизации: объяснение Резникова
Олексій Резніков
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь