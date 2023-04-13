Резников обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе с заместителем генсека
Министр обороны Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане подготовку Украины к саммиту в Вильнюсе.
Об этом глава Минобороны сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.
— Мы проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях Рамштайна, — сказал Резников.
По словам министра, его встреча с Мирчей Джоане имела рабочий характер, обсудили “различные детали” и осуществили “необходимый обмен мнениями”.
Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить “максимально позитива и плюсов” от него.
Отметим, что сегодня в Бухаресте проходит второй (официальный) день Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина