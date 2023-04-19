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Политика
Юля Захарченко, редактор ленты

Готовность военных подразделений: Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Полтавщине

Готовность военных подразделений: Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Полтавщине
Фото: Офис президента

В Полтавской области президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности, социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе во время рабочей поездки.

Об этом говорится на официальном сайте Офисе президента Украины. Участники заслушали информацию от начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина о социально-экономическом положении в области.

По данным Офиса президента, в то же время во время встречи рассмотрели вопросы, касающиеся обстановки на Полтавщине в операционной зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Сумы” и готовности военных подразделений к выполнению задач.

В Офисе президента отметили, что во время совещания участники заслушали информацию об оперативной и криминогенной ситуации в Полтавской области.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Офис президента, Полтавская область, Полтавщина
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