Готовность военных подразделений: Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Полтавщине

В Полтавской области президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности, социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе во время рабочей поездки.

Об этом говорится на официальном сайте Офисе президента Украины. Участники заслушали информацию от начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина о социально-экономическом положении в области.

По данным Офиса президента, в то же время во время встречи рассмотрели вопросы, касающиеся обстановки на Полтавщине в операционной зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Сумы” и готовности военных подразделений к выполнению задач.

В Офисе президента отметили, что во время совещания участники заслушали информацию об оперативной и криминогенной ситуации в Полтавской области.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.