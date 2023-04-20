Обсудили дальнейшее сотрудничество: Сергей Наев провел рабочую встречу с командующим Объединенных сил ВС Канады
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с командующим Объединенными силами ВС Канады вице-адмиралом Бобом Очтолони.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, среди которых: возобновление сотрудничества с представителями тренировочных миссий ВС Канады, продолжение консультативно-совещательной помощи Вооруженным силам Украины, в том числе Командованию Объединенных сил ВСУ, для приобретения и усиления необходимых возможностей.
– Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем продолжать обмен опытом, наращивая и внедряя новые элементы подготовки личного состава нашего Командования с участием канадских инструкторов. Уверен, что определенным образом, это поможет нашим военнослужащим победить противника на поле боя, – отметил Наев.
В свою очередь, вице-адмирал Боб Очтолони заверил, что Канада будет оказывать непрерывную поддержку Украине не только в военном плане, но и в политическом, активно отстаивая ее интересы на международном уровне.