Стало известно, кто стал новым послом ЕС в Украине

Заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.

В Twitter она написала, что для нее “большая честь” представлять ЕС в Украине.

В Еврокомиссии Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine ???????? as the next ???????? Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5 — Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) April 19, 2023

Нынешний посол Евросоюза в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает эту должность с 2019 года.

Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов происходит каждые четыре года.

Матернова на новую должность может заступить в сентябре 2023 года.

Фото: European Union in Ukraine

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