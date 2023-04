Стало известно, кто стал новым послом ЕС в Украине

Заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.

В Twitter она написала, что для нее “большая честь” представлять ЕС в Украине.

В Еврокомиссии Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine ???????? as the next ???????? Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5

— Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) April 19, 2023