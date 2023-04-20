Стало известно, кто стал новым послом ЕС в Украине
Заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.
В Twitter она написала, что для нее “большая честь” представлять ЕС в Украине.
В Еврокомиссии Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.
Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine ???????? as the next ???????? Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni @alex_owski https://t.co/vMz2J4rlh5
— Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) April 19, 2023
Нынешний посол Евросоюза в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает эту должность с 2019 года.
Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов происходит каждые четыре года.
Матернова на новую должность может заступить в сентябре 2023 года.
Фото: European Union in Ukraine