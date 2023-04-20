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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Стало известно, кто стал новым послом ЕС в Украине

Україна-ЄС

Заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.

В Twitter она написала, что для нее “большая честь” представлять ЕС в Украине.

В Еврокомиссии Матернова занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

 

Нынешний посол Евросоюза в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас занимает эту должность с 2019 года.

Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов происходит каждые четыре года.

Матернова на новую должность может заступить в сентябре 2023 года.

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Фото: European Union in Ukraine

Еврокомиссия, ЕС, посольства, Украина-ЕС
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