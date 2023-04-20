Зеленский указом уволил главу Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Полину Лысенко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации.

Об этом говорится в указе президента № 233/2023.

На сайте главы государства сообщается, что Лысенко ранее подала соответствующее заявление об увольнении.

Полина Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Известно, что в 2015 году она закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), а до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре.

В разные годы она была помощницей заместителя директора НАБУ, возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора и проект по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

С сентября 2020 года была в должности директора департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализныци.

Фото: Полина Лысенко

Источник : Офис президента

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