Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему США пока не дают Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Мусиенко уверен, что Украина уже имеет ракеты GLSDB (созданные компанией Boeing совместно с компанией SAAB), дальность поражения которых 150 км.

Что касается американских ракет ATACMS, то военный эксперт напомнил словам генерала Марка Милли, который сказал, что у США мало таких ракет.

— Я думаю, что Милли здесь сказал правду… Он сказал, что сейчас надо нарастить их производство, и они этим занимаются. Тогда можно будет их передавать в определенном количестве. Но это не значит, что Украине не могут передать британские ракеты SCALP (или Storm Shadow) или другие ракеты, — подчеркнул Мусиенко.

Он напомнил слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что Украине не важны названия ракет или тип оружия — важно, чтобы они выполняли задачи.

Александр Мусиенко отметил, что недаром в Украину приезжают специалисты, которые изучают возможность применения современных европейских и американских ракет с самолетов Су-24. Эксперты пытаются понять, насколько наша авиация адаптирована к такому оружию.

Запад видит и понимает, что Украине нужно преимущество в воздухе.

Сейчас и Россия занимается усилением ПВО.

— В Крыму скоро села не будет, где не будут стоять ЗРК Панцирь или ТОР. Они укрепляют противовоздушную оборону в ожидании того, что Украина все же получит (дальнобойное) оружие, — отметил военный эксперт.

Также Александр Мусиенко настаивает, что Украине кроме самолетов и дальнобойных ракет еще нужно очень много артиллерийских боеприпасов и техники.

Например, высокоточными артиллерийскими снарядами калибром 155 мм M982 Excalibur можно поражать каждую единицу вооружения врага. Это и средства ПВО, и радары, и артиллерию и т.д., рассказал Мусиенко.

По его словам, Украина также должна иметь возможности наносить точный огневой вал по врагу.

— Нам надо завершить то, что называется бронетанковый кулак. То есть накопить много бронетехники и минометов. Очень важны польские минометы Rak — они способны выполнять очень много задач, — заявил военный эксперт.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.