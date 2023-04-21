С народом Мексики Украина быстрее реализует формулу мира — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля в обращении к парламенту и народу Мексики призвал присоединиться к украинской формуле мира.

Он напомнил, что более пяти месяцев назад представил на саммите G20 в Индонезии формулу мира, которая обращена ко всем, кто может стать “сотворцом победы над злом — сотворцом мира”.

— Сейчас, когда Россия чувствует свое ослабление и приближение своего поражения на поле боя, она снова пытается обмануть мир своим лицемерием и получить время, чтобы перегруппироваться, найти новое оружие, продолжить агрессию. Этого нельзя допустить…Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. И я приглашаю вас выбрать, какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство! — заявил глава государства.

По его словам, Украина уже предлагала сообществу Латинской Америки собрать специальный саммит и выступить в защиту глобально важных принципов территориальной целостности, мира и уважения между народами.

— Я верю, что с помощью Мексики это может произойти значительно быстрее! — подытожил Зеленский.

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