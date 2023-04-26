Реформа градостроительной отрасли снизит уровень организованной преступности в Украине — The Economist

Существует возможность существенно уменьшить организованную преступность в Украине, а основные усилия при этом должны прилагаться внутри страны. В частности, речь идет о введении градостроительной реформы в Украине.

Об этом говорится в статье издания The Economist.

— Законопроект от декабря 2022 года (проект №5655) направлен на реформу городского планирования: в соответствующих правительственных документах говорится о том, что строительная отрасль подвержена “злоупотреблению властью”, “общей коррупции” и “уклонению от наказания”.

По данным издания Reuters, в январе Зеленский уволил четырех заместителей министров и пять глав регионов за взяточничество.

— Все внутренние проблемы, которые мешают государству, устраняются, — пишут авторы материала со ссылкой на слова главы государства.

То есть акцентируется внимание на необходимости внедрения законопроекта № 5655, который направлен на создание прозрачных и понятных правил игры в сфере градостроительства Украины.

В статье также отмечается, что борьбе с коррупцией и преступностью в Украине может способствовать давление извне: средства на восстановление страны после войны, скорее всего, поступят от иностранцев и с определенными условиями.

— До окончательного членства Украины в Европейском Союзе еще много лет, но приближение к нормам ЕС является рычагом для борьбы с организованной преступностью, — утверждают авторы статьи издания The Economist.

Ранее сообщалось, что, по данным экспертов USAID TAPAS, увеличение прозрачности и существенное снижение коррупционных рисков — главные преимущества цифровизации, предусмотренной реформой градостроительной сферы (проектом № 5655).

Источник : Economist

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