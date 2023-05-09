Дома, квартиры и акции предприятий: ВАКС конфисковал имущество коллаборанта Сальдо

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 9 мая частично удовлетворил иск Министерства юстиции по применению санкций против херсонского коллаборанта Владимира Сальдо и конфисковал его активы.

Этим решением в доход государства взысканы активы, находящиеся в прямом владении гауляйтера Херсонской области, а также те, которыми он владеет опосредованно через бывшую жену Любовь Сальдо.

ВАКС согласился с Минюстом в части конфискации таких активов:

пять земельных участков в Херсоне;

четыре нежилых помещения в Херсоне и Крыму;

два дома в Херсоне;

три квартиры в Крыму, Одессе и Херсоне;

автомобиль Volvo 2020 года выпуска;

99,86% акций ЧАО Каштан, зарегистрированного в Коростышевском районе Житомирской области (специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца);

30% акций ЧАО Дельта-Сервис (транспортная компания, зарегистрированная в Херсоне).

Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Херсонской области.

В отношении него открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, что отягчает наказание (ч. 2 ст. 111 УКУ).

По данным издания The Guardian, коллаборант из Херсонской области В ладимир Сальдо значится владельцем компании в Великобритании , которую зарегистрировали в ноябре 2022 года.

Британское правительство еще в июне 2022-го заморозило активы коллаборанта и запретило ему въезд в страну.

Источник : Минюст

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