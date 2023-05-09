Ленд-лиз для Украины. Политолог объяснил, почему его до сих пор нет и когда ждать

28 апреля 2022 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление ленд-лиза Украине. 9 мая президент Джо Байден подписал закон. А в силу он вступил 1 октября.

Документ имел целью ускорить передачу нашим вооруженным силам важного военного оборудования путем сокращения бюрократической волокиты.

Ленд-лиз — это не о конкретных танках, системах Patriot или Himars — это обещание Конгресса США и президента поддерживать Украину до победы в войне.

Политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV рассказал, что означает ленд-лиз и что с ним сейчас происходит.

По его словам, ленд-лиз — это механизм, который позволяет поставлять Украине оружие и товары невоенного значения.

Ленд-лиз существует в нескольких разрезах, например в политико-символическом. Ведь этот ленд-лиз — прямая аналогия с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу в борьбе с нацистской Германией.

Нынешний ленд-лиз — это дополнительный механизм, который позволяет предоставлять Украине оружие в лизинг — то есть с будущим возвратом или же компенсацией, если вооружение или оборудование не было уничтожено и есть необходимость его оставить.

Этот механизм необходим и важен в случае, если иссякнут деньги, выделенные решением Конгресса США, или же финансирование из-за определенных политических аспектов невозможно будет увеличить. Тогда у американского президента остается механизм ленд-лиза, чтобы сделать это единолично из федеральных запасов.

— Для Украины ленд-лиз — это запасной вариант, чтобы формальное исчерпание программ не стало помехой для предоставления нам помощи. Так США обезопасили нас от своей же бюрократии, — отметил Олег Саакян.

Стоит заметить, что под ленд-лиз попадает не только военное оборудование. Механизм позволяет предоставлять производственные мощности, топливо — то есть любую продукцию Соединенных Штатов.

Олег Саакян заявляет, что это очень важно, учитывая процесс восстановления критической инфраструктуры во время войны, наращивание промышленных возможностей, и для процесса послевоенного развития страны.

Ленд-лиз сейчас действует как механизм, но его еще ни разу не применяли. Как только будет необходимость — его сразу запустят.

Появится ли у Украины огромный долг от ленд-лиза?

По словам политолога Олега Саакяна, колоссального долга у Украины не будет.

— Если техника в боях была уничтожена, то Украина не будет возвращать за нее деньги. Технику, которая останется, мы должны или вернуть, или заплатить за нее деньги… Понятно, что определенные позиции должны остаться в Украине, например уже развернутые предприятия. Их логично было бы выкупить, — заявил Олег Саакян.

Он напомнил, что именно так было во Вторую мировую войну, когда десятки заводов, которые работали на территории Союза, так там и остались.

Ленд-лиз не накладывает на Украину никаких дополнительных финансовых обязательств.

То вооружение, которое нам предоставляют в нынешних программах, мы не должны возвращать. А в рамках ленд-лиза — надо будет вернуть.

Напомним, что программа ленд-лиза действует до 30 сентября 2023 года с правом продления.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.