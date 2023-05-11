Резников о расширении НАТО: Балтийское и Черное станут внутренними морями блока

Когда Украина и Швеция станут членами НАТО, Балтийское и Черное превратятся во внутренние моря военного блока.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время онлайн-выступления на Европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе.

По его словам, Балтийское море станет “внутренним морем НАТО” после вступления Швеции, а Черное море, которое омывает побережье Украины и других стран, “также превращается в море Альянса”.

— Если мы хотим мира и безопасности для Европы, нам нужно двигаться вперед. Во-первых, НАТО не имеет альтернативы Украине, — подчеркнул он.

Резников уверен в необходимости расширения инфраструктуры безопасности блока и увеличения масштабов военной промышленности по производству боеприпасов и оружия, чтобы пополнить европейские запасы после передачи Украине.

Министр подчеркнул, что сейчас Киев “выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО”, поскольку Украина является “щитом Европы на востоке от российской угрозы”.

— Однако время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. Украина уже показала, что победа возможна, но нам нужна помощь, — подытожил Резников.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность на 1000% в том, что Украина вступит в НАТО.

По его словам, Украина сейчас имеет много натовского вооружения, которым уничтожает врага на поле боя, а не только на тренировочных полигонах.

Источник: El Mundo

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