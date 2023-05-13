Россию больше никто не боится: в ОП о новом пакете помощи от Германии

Партнеры Украины демонстративно объявляют о больших пакетах военной помощи, как это сделала сегодня Германия, поскольку Россию уже никто не боится.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя новый пакет от Берлина на €2,7 млрд.

По его словам, такие шаги указывают на то, что “РФ перестали бояться”, война будет доведена до правильного финала, то есть позорным поражением страны-агрессора и наказанием всех виновных.

— Только обеспечение Украины оружием позволит миру вернуться к предсказуемому и стабильному развитию, — подытожил Подоляк.

Держави прямо оголошують про великі пакети військової допомоги Україні. Роблять це демонстративно. Останній приклад – німецький пакет на 2,7 млрд. Це прямо говорить про те, що:

— війна буде доведена до правильного фіналу;

— Рф повинна програти і сісти на лаву історичної ганьби;… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2023

Сегодня стало известно, что Германия готовит новый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму около €2,7 млрд.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что в новом пакете будут танки, БМП, беспилотники, системы противовоздушной обороны, ракеты к ним и большое количество артиллерийских боеприпасов.

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