Зеленский на ставке заслушал о боеготовности новых бригад
Президенту Владимиру Зеленскому на заседании ставки верховного главнокомандующего доложили оперативную обстановку на фронтах, а также рассказали о состоянии боевой готовности новосозданных бригад.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
На ставке глава государства заслушал руководителей ОСУВов (Объединенных стратегических группировок войск) о ходе боевых действий на их участках фронта.
Также все участники ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам.
Кроме того, Владимир Зеленский заслушал результаты проверки боеготовности вновь созданных бригад.
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