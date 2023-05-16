Зеленский на ставке заслушал о боеготовности новых бригад

Президенту Владимиру Зеленскому на заседании ставки верховного главнокомандующего доложили оперативную обстановку на фронтах, а также рассказали о состоянии боевой готовности новосозданных бригад.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

На ставке глава государства заслушал руководителей ОСУВов (Объединенных стратегических группировок войск) о ходе боевых действий на их участках фронта.

Также все участники ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал результаты проверки боеготовности вновь созданных бригад.

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