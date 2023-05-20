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Вместе победим! Глава партии Слуга народа поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк и партия поздравили президента Владимира Зеленского с четвертой годовщиной инаугурации на пост главы государства.

Соответствующие сообщения появились на Facebook страницах партии и личной странице Шуляк.

– Четыре года назад состоялась инаугурация Владимира Зеленского. С точки зрения истории – небольшой период. Впрочем, за эти годы наша страна прошла множество испытаний. Даже само существование Украины было под угрозой. Но каждый раз Владимир Зеленский доказывал, что он – настоящий лидер нации. И неудивительно, что парламенты ведущих стран мира рукоплещут ему стоя. Спасибо, господин президент! Вместе победим!, – говорится в сообщении.

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Партийцы опубликовали более 20 знаковых фотографий из разных периодов пребывания Зеленского в должности, в частности, фотографии с самой инаугурации в 2019 году, обложки крупнейших мировых изданий с портретами президента во время полномасштабного вторжения, семейные фотографии с первой леди Еленой Зеленской, встречи с мировыми лидерами, военные и официальные портреты.

Інавгурація, Владимир Зеленский
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