Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины с нетерпением ждут начала обучения на американских истребителях F-16.

Глава оборонного ведомства опубликовал и видео, в котором он писал письмо Санте, прося у него истребители.

Looks like Santa Claus does exists.

A new jet coalition was born today! Thank you for the decision my colleagues @SecDef @BWallaceMP @DefensieMin @DedonderLudivin@troelslundp

Ukrainian pilots are looking forward to starting their training on F-16 fighter jets. They will now be… https://t.co/AtNosK5oUY

