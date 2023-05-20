Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины с нетерпением ждут начала обучения на американских истребителях F-16.

Об этом Резников написал в Twitter.

Глава оборонного ведомства опубликовал и видео, в котором он писал письмо Санте, прося у него истребители.

— Кажется, Санта Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция! Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну, — подчеркнул Алексей Резников.

Министр обороны отметил, что истребители F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло.

Читайте также
Зеленский в Японии: какова цель поездки президента на саммит G7
Зеленський Сунак

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Блинкен сыграл ключевую роль в решении США по истребителям F-16 для Украины — WP
Ентоні Блінкен
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Винищувач F-16
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
F-16
Обучение украинских пилотов на F-16 должно длиться минимум полгода — эксперт
винищувачі F-16
Португалия готова тренировать украинских пилотов и механиков — МИД
Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь