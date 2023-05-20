Украинские пилоты уже ждут начала учений на F-16 — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины с нетерпением ждут начала обучения на американских истребителях F-16.

Об этом Резников написал в Twitter.

Глава оборонного ведомства опубликовал и видео, в котором он писал письмо Санте, прося у него истребители.

— Кажется, Санта Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция! Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну, — подчеркнул Алексей Резников.

Looks like Santa Claus does exists.

A new jet coalition was born today! Thank you for the decision my colleagues @SecDef @BWallaceMP @DefensieMin @DedonderLudivin@troelslundp

Ukrainian pilots are looking forward to starting their training on F-16 fighter jets. They will now be… https://t.co/AtNosK5oUY — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 20, 2023

Министр обороны отметил, что истребители F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.