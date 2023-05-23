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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Верховный суд изберет нового председателя вместо Князева — дата

Суд
Фото: Pixabay

В пятницу, 26 мая, состоится пленум по избранию нового председателя Верховного суда и его заместителя.

— Проект повестки дня пленума Верховного суда предусматривает рассмотрение вопросов об избрании председателя Верховного суда и заместителя председателя ВС, — говорится в сообщении.

Заседание будет транслироваться на официальном YouTube-канале Верховного суда.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его председателя Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении $2,7 млн взятки.

Накануне детективы НАБУ провели новые обыски по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, во время которых дополнительно изъяли крупную сумму наличных — почти $500 тыс. Сейчас устанавливается источник происхождения средств, скрытых участниками преступления.

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Верховний суд, Всеволод Князев, Корупция, Хабарництво
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