Удавка на российской шее: как решения и позиция лидеров G7 будет дожимать Россию

На саммите Большой семерки G7 в японском городе Хиросима американский президент Джо Байден сделал заявление, которым фактически одобрил предоставление истребителей F-16 Украине. Это стало показателем того, что больше никто не хочет сохранить лицо Путину.

Факты Недели рассказывают, как цивилизованный мир окончательно затягивает петлю вокруг российской шеи.

На повестке дня саммита — российско-украинская война, санкции против российской экономики, а также вопросы безопасности на всем земном шаре.

В итоге Большая семерка сделала жесткое заявление без всяких условий: Мы призываем Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно, вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины.

Понятно, что Запад изменил свой подход и, очевидно, будет дожимать Россию. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, это этап стратегической изоляции России.

Что касается предоставления истребителей F-16 Украине, то авиационная коалиция уже создана, а наши пилоты будут проходить обучение. Это означает, что вскоре Украина получит окончательное преимущество в небе. Такие шаги не делаются, если есть планы договариваться с РФ.

— От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки — мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу, — заявил президент Владимир Зеленский на полях саммита G7.

Глава государства также выразил уверенность, что Украина получит самолеты.

Кроме военной помощи Украине мир наносит России очередной санкционный удар. Санкции усиливают даже на третьи страны, которые способствуют военно-промышленному комплексу РФ.

Также в Хиросиме решают еще больше сократить потребление российских энергоносителей — это уменьшит зависимость от России в атомной сфере.

По словам Павла Климкина, такое решение является очень чувствительным для стран, ведь Запад все еще зависит от России по обогащению, по производству топлива.

Санкции в отношении атомной отрасли – классический пример удара под дых, считает министр.

Заметим, что главным источником финансирования войны против Украины является именно продажа российских энергоносителей.

Но есть еще один пункт, который приносит РФ по несколько миллиардов валютной выручки, это алмазы. Но и здесь России “закрутили гайки”. Теперь кристаллы, добытые в России, не допускаются на международный рынок.

Все эти шаги свидетельствуют о планах не частичной, а полной экономической и политической изоляции Кремля.

А еще российскому диктатору светит суд в Гааге. Путин отменяет все свои запланированные ранее визиты, например, в Турцию (в апреле). Отменил визит в Южную Африку, вряд ли поедет на саммит G20 в этом году.

Это свидетельствует о том, что у него есть буквально несколько столиц, куда он может поехать: либо Дамаск, либо Пхеньян — столица Северной Кореи, считает дипломат Константин Елисеев.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который раньше хотел сохранить лицо Путину, теперь более жесткий в своих высказываниях. По его мнению, Россия превратилась в вассала Китая и потеряла доступ к Балтийскому морю.

Путин оказывается в большой политической изоляции сильнейших стран мира. Он может разговаривать только с Китаем – и то с позиции более слабого, считает Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего.

Да и с Китаем не все так просто. Эксперты Фактов Недели предполагают, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет большие планы по экспансии РФ.

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