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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Авиационная коалиция и формула мира: Зеленский встретился с министром обороны Швеции

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 25 мая встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время встречи обсудили несколько первоочередных вопросов, касающихся дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом глава государства сообщил на официальном Telegram-канале.

— Важные первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее, — уточнил президент тематику переговоров.

Кстати, в Швеции на вооружении не менее 100 истребителей четвертого поколения Gripen, которые производит компания Saab.

В Воздушных силах ВСУ ранее говорили, что Швеция может обеспечить Украине только одну эскадрилью, около 14 самолетов, а остальные придется ждать 10 лет.

В середине марта стало известно, что Швеция передаст Украине 10 танков Leopard, а Норвегия — две системы ПВО NASAMS.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Російська агресія, Швеция
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