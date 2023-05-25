Авиационная коалиция и формула мира: Зеленский встретился с министром обороны Швеции
Президент Владимир Зеленский 25 мая встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время встречи обсудили несколько первоочередных вопросов, касающихся дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
Об этом глава государства сообщил на официальном Telegram-канале.
— Важные первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее, — уточнил президент тематику переговоров.
Кстати, в Швеции на вооружении не менее 100 истребителей четвертого поколения Gripen, которые производит компания Saab.
В Воздушных силах ВСУ ранее говорили, что Швеция может обеспечить Украине только одну эскадрилью, около 14 самолетов, а остальные придется ждать 10 лет.
В середине марта стало известно, что Швеция передаст Украине 10 танков Leopard, а Норвегия — две системы ПВО NASAMS.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш