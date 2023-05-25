Заместителем главы СБУ назначен Сергей Наумюк — указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Наумюка заместителем председателя СБУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Сергей Наумюк возглавлял подразделение детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а в феврале 2023 года участвовал в конкурсе на должность главы НАБУ. Также Сергей Наумюк имеет опыт работы в СБУ.

В феврале Судебно-юридическая газета в своем материале написала, что брат и отец Сергея Наумюка в 2015 году получили российские паспорта. Впоследствии брат переехал в Москву работать. С 2017 года брат проживает в США и подал документы на аннуляцию паспорта РФ.

Согласно объяснениям Наумюка, его отец по бытовым причинам был вынужден получить российский паспорт, но впоследствии также от него отказался. Сейчас отец и мать нового заместителя председателя СБУ проживают в США.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Сергея Наумюка призвали и он приступил к выполнению боевых задач.

Источник : Офис президента

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