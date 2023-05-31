Кадыров должен мстить именно Путину. Данилов напомнил, что это россияне убивали чеченцев
Лидеру Чечни Рамзану Кадырову стоит мстить России и лично диктатору Владимиру Путину, а не угрожать Украине, поскольку именно россияне убивали и уничтожали чеченцев.
Так секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал призывы Кадырова мстить Украине после атаки дронов на Москву.
— Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями. Это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл — время вспомнить! — написал он в своем Twitter.
Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками…
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 31, 2023
Накануне Кадыров после удара беспилотников по Москве пообещал “месть в полном смысле слова”, обвинив в атаке Украину.
Утром 30 мая в Москве и Подмосковье прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.
Фото: СНБО
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