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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Кадыров должен мстить именно Путину. Данилов напомнил, что это россияне убивали чеченцев

Олексій Данілов

Лидеру Чечни Рамзану Кадырову стоит мстить России и лично диктатору Владимиру Путину, а не угрожать Украине, поскольку именно россияне убивали и уничтожали чеченцев.

Так секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал призывы Кадырова мстить Украине после атаки дронов на Москву.

— Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями. Это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл — время вспомнить! — написал он в своем Twitter.

 

Накануне Кадыров после удара беспилотников по Москве пообещал “месть в полном смысле слова”, обвинив в атаке Украину.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

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Фото: СНБО

Война в Украине, Владимир Путин, Дрони, Москва, Алексей Данилов, Рамзан Кадиров, Росія, Чечня
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