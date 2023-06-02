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Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина заслужила: президент Эстонии объяснил, каким должен быть мир

Алар Каріс та Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Украина заслужила мир, по условиям которого она сможет сохранить все свои территории в пределах международно признанных границ.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной с лидером Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Карис отметил, что Эстония поддерживает Украину во время войны “не просто из политических соображений”, а это “воля и убеждение” эстонцев.

– Украина заслужила мир, но в пределах своих международно признанных границ. Харьков, Донецк, Херсон, Крым – вся украинская земля больше никогда не должна испытать ужасов войны, — подчеркнул президент Эстонии.

Он уточнил, что не хочет жить “в мире, где нужно вести диалог с детоубийцами”, с преступниками, которые бомбят школы, больницы и детские сады. Карис имел в виду представителей РФ. Он добавил, что место таких лиц – за решеткой, и начать нужно с российской верхушки.

– Преступление должно получить достойное наказание. Преступления против человечности, геноцид, военные преступления, преступление агрессии никогда не должны остаться безнаказанными. И мы должны начать с самой верхушки, – заявил он.

Президент Эстонии напомнил, что международное сообщество поддерживает создание Международного специального трибунала за преступление агрессии РФ, поскольку правосудие “должно возобладать”.

Алар Карис также подтвердил, что Эстония поддерживает Украину как на поле боя, так и на пути к членству в Евросоюзе и НАТО.

– Предоставляя перспективную стратегию поддержки архитектуры европейской безопасности, мы должны ввести Украину в нашу демократическую семью, а также добиваться расширения ЕС и НАТО, — заявил он.

Как известно, президент Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира из 10 пунктов. Она содержит требования к РФ вывести все свои войска, вернуть пленных и депортированных украинцев и другие позиции.

В Белом доме уже заверили, что работают с Украиной по продвижению и реализации этого мирного плана.

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Война в Украине, Естонія, Російська агресія
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