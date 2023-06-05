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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Обсудили ожидания Украины от летнего саммита НАТО: Зеленский встретился с главой МИД Британии

Зеленський Клеверлі
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании Джеймсом Клеверли, который прибыл в Киев с рабочим визитом.

Во время встречи они обсудили важные вопросы:

  • ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе;
  • продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации;
  • Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

Зеленский поблагодарил Британию, которая оказывала и продолжает оказывать поддержку Украине.

Напомним, Великобритания предоставит Украине сотни ракет для ПВО и ударные беспилотники в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow.

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Британія, Великобритания, Владимир Зеленский, Украина
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