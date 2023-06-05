Обсудили ожидания Украины от летнего саммита НАТО: Зеленский встретился с главой МИД Британии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании Джеймсом Клеверли, который прибыл в Киев с рабочим визитом.
Во время встречи они обсудили важные вопросы:
- ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе;
- продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации;
- Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.
Зеленский поблагодарил Британию, которая оказывала и продолжает оказывать поддержку Украине.
Напомним, Великобритания предоставит Украине сотни ракет для ПВО и ударные беспилотники в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло