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Никаких переговоров с РФ не будет, пока ее войска на территории Украины — Ермак

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Украина никогда не пойдет на компромиссы с Кремлем относительно территорий нашей страны. Об этом в интервью The Wall Street Journal завил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

—  Никаких переговоров с россиянами до того момента, пока здесь находятся их войска, не будет, — подчеркнул он.

По его словам, формула мира президента Владимира Зеленского предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины.

— Мы работаем над тем, чтобы такие страны, как Бразилия и Индия, также имплементировали мирный план, — добавил Ермак.

Он отметил, что одна из частей плана: пригласить знаменитостей из Латинской Америки посетить Киев, как это сделал целый ряд западных звезд с начала вторжения в прошлом году.

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Неделю назад глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на саммит мира, где будет обсуждаться украинская формула мира.

По его словам, речь идет также об Индии, Китае, Саудовской Аравии и странах Африки.

Ермак не назвал ориентировочную дату и место проведения саммита, но отметил, что он состоится в ближайшее время, в нейтральном месте, которое будет удобным для представителей разных стран.

Источник: The Wall Street Journal
Андрій Єрмак, Война в Украине, Владимир Зеленский, Офис президента, Російська агресія, Україна-Росія
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