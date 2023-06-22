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Политика
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Кубраков объявил о международном партнерстве We build Ukraine по восстановлению Украины

Олександр Кубраков

Вице-премьер-министр, министр инфракрасной структуры по вопросам развития общин и территорий Александр Кубраков объявил об инициативе We build Ukraine — партнерство международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины.

В частности, он заверил, что правительство обеспечит прозрачные и понятные правила всем игрокам, которые смогут следить за всеми процессами через платформу DREAM. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

— Мы строим Украину. Несмотря на войну, ежедневные атаки. Строим школы, садики, больницы, дома, мосты и дороги. Все вместе строим главную дорогу – к Победе. Сегодня на полях Лондонской конференции говорили о совместных усилиях цивилизованного мира по поддержке Украины в инфраструктурном восстановлении – We build Ukraine.

Это объединение всех международных партнеров, которые вовлечены или планируют присоединиться к восстановлению Украины. Это правительственные и неправительственные организации, финансовые институты, инвесторы, бизнес-объединения и отдельные представители бизнеса, – написал Кубраков.

По его словам, Украина ощущает поддержку партнеров на поле боя, и что не менее важно – в восстановлении.

— Без стабильно работающей экономики гораздо сложнее одержать и удержать победу, — отметил глава Минвосстановления.

Он подчеркнул, что We build Ukraine – это партнерство со всеми, кто уже помогает восстанавливать Украину или планирует это сделать.

— Понимаем, что участие в восстановлении должно быть обеспечено с украинской стороны прозрачными и понятными правилами и качественными инструментами подотчетности. Да, партнеры смогут видеть проекты восстановления через систему цифрового управления восстановлением DREAM. Это означает контроль всех этапов реализации проектов – от проектирования до аудита результатов работ. Мы строим свободу, – подчеркнул Кубраков.

Он также разместил на своей странице видео с представителями разных международных организаций, которые подтверждают, что готовы восстанавливать Украину известными словами из одного из первых видеообращений Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения: Мы все здесь.

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Фото: Александр Кубраков

Война в Украине, Александр Кубраков
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