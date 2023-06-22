Зеленский пригласил Организацию американских государств к участию в Глобальном саммите мира

Украина приглашает Организацию американских государств работать вместе с другими странами над реализацией формулы мира и присоединиться к подготовке Глобального саммита мира.

Об этом заявил в видеообращении 22 июня президент Украины Владимир Зеленский.

— В прошлом году я представил украинскую формулу мира, и за это время мы привлекли уже десятки наций к работе над ее реализацией. Мы готовим и Глобальный саммит мира, который определит уже конкретно, какое государство с каким пунктом формулы мира поможет. Ей нет альтернативы! Приглашаю вас присоединиться к подготовке саммита, — подчеркнул глава государства.

По его словам, чтобы вернуть мир, необходимы коллективные усилия и поддержка.

— Мы должны стать глобальным сообществом в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу. Одиночкам не защитить мир, а войне не преодолеть коллективного стремления к миру. Пусть также ваша сила станет силой мира! — добавил Зеленский.

Организация американских государств (ОАГ) — международная организация Западного полушария, созданная 30 апреля 1948 года на IX Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на основе Панамериканского союза, который существовал с 1890 года.

Объединяет 35 стран: Антигуа и Барбуду, Аргентину, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Канаду, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, США, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили и Ямайку. До 1962 года в работе ОАГ участвовала Республика Куба.

Институт постоянных наблюдателей при ОАГ был введен в 1971 году. Наблюдателями являются 72 государства Европы, Америки и Азии, в частности Украина (с мая 1994 года).

Высшим органом Организации американских государств является Генеральная ассамблея (ГА), которая определяет общую политику, структуру и функции органов ОАГ, утверждает программы и бюджет.

Источник : Офис президента

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