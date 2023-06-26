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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Ни один россиянин не вышел на защиту режима Путина: в ГУР о мятеже Пригожина

Ни один россиянин не вышел на защиту режима Путина: в ГУР о мятеже Пригожина
Фото: УНИАН

Попытка мятежа свидетельствует о начале трансформации РФ, которая является прямым следствием преступного полномасштабного вторжения в Украину.

— Мы увидели неготовность силовиков и чиновников разных рангов публично защищать режим Путина. Ни один гражданин так называемой Российской Федерации добровольно не вышел на защиту режима Путина, — так представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини оценил последние события в России.

Сравнив их с недавними событиями в Белгородской области, он отметил, что поддержка местным населением повстанцев из радикального Легиона Свобода России была больше, чем поддержка Путина.

— Все, что может быть у них действенным, находится на оккупированных украинских территориях, а внутри самой России режим не контролирует в полной мере ситуацию. Это увидел весь мир… И этот процесс еще не завершен, — добавил Юсов.

По его словам, российский диктатор после попытки переворота, организованной Пригожиным, окончательно потерял свой имидж, поскольку с международными преступниками мало кто хочет общаться — даже страны, где демократические ценности не на первом месте.

— Особенно нет желания серьезно сотрудничать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в собственном государстве. И даже если формально мы слышим оценки со стороны партнеров РФ или стран, которые все еще поддерживают с ней хоть какую-то коммуникацию, что ничего не произошло, это внутреннее дело, конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик, — подытожил представитель ГУР.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Владимир Путин, ЧВК Вагнера, переворот, Разведка, Російська агресія
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