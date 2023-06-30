Кандидат в президенты США Майк Пенс прибыл в Украину: встретился с Зеленским и посетил Бучу

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в четверг посетил Украину, продемонстрировав поддержку европейскому государству, подвергшемуся нападению со стороны России, поскольку республиканцы, соревнующиеся за выдвижение своей партии на пост президента, разделились во мнениях относительно роли Америки в продолжающейся войне.

Во время визита в Киев Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским за закрытой дверью в президентском дворце, заявив украинскому лидеру, что его решимость поддержать страну сильнее, чем когда-либо.

Находясь в столице Украины, Пенс также посетил детский центр, который занимается украинской молодежью, которая была эвакуирована с оккупированных территорий или была насильно вывезена в Россию, почтил Стену памяти погибших защитников Украины и посетил Михайловскую церковь.

Пенс также остановился в трех разных городах и селах — Буче, Ирпене и Мощуне — за пределами Киева, которые подверглись значительным разрушениям от обстрелов и ужасного насилия над гражданским населением во время российской оккупации в прошлом году. Он осмотрел руины, встретился с местными жителями и возложил цветы к мемориалам погибшим в войне.

— Американский народ молится с вами, поддерживает вас в Украине, — сказал он семьям, с которыми встретился в Ирпене.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Майк Пенс подчеркнул, что его преданность тому, как Америка играет свою роль и стоит бок о бок с Украиной, не изменилась.

— Спасибо вам за гостеприимство, что приветствуете нас сегодня. Но кроме этого, я хотел бы поблагодарить вас за ваше лидерство. Я считаю, что вы вдохновили мир: ваша решимость, смелость и жертвенность украинских военных вдохновили весь мир, — сказал Пенс.

В свою очередь президент Зеленский отметил чрезвычайно важную мощную поддержку Украины со стороны американского народа, президента США Джозефа Байдена, Конгресса и обеих партий.

— Это поддержка не только оружием, что является основным приоритетом сегодня. США предоставляют нам финансовую помощь, гуманитарную и политическую поддержку. Ценим, что обе главные партии США — Республиканская и Демократическая — остаются едиными в поддержке Украины. И, конечно, мы чувствуем мощную поддержку народа Соединенных Штатов, — подчеркнул он.

В этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил за недавние пакеты оборонной помощи объемом $2,1 млрд и $500 млн, выделенные США 6 июня и 27 июня соответственно, а также акцентировал на беспрецедентном общем объеме предоставленной поддержки, который с февраля прошлого года достиг $43,1 млрд.

Глава государства отдельно выразил благодарность за громкий голос Майка Пенса в поддержку Украины в Республиканской партии США.

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В Офисе президента сообщают, что Зеленский “подробно проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой недавних событий в РФ и того, как они повлияют на безопасность в регионе”.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров и отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16.

Украинский лидер также рассказал об ожиданиях от Вильнюсского саммита НАТО, относительно которого Киев ожидает демонстрации решимости и определенности относительно будущего членства.

— Это то, что будет мотивировать наших людей. И это также оружие, только политическое. Возможно, оно даже мощнее ракет. Для этого мы должны увидеть свое будущее в НАТО, — сказал Зеленский.

Со своей стороны Пенс подчеркнул важность того, чтобы Соединенные Штаты и весь свободный мир и в дальнейшем поддерживал Украину “к победе и к справедливости”.

Также президент Украины рассказал Пенсу о гуманитарной ситуации, сложившейся в южных регионах Украины после разрушения российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Бывший вице-президент был решительным сторонником поддержки Украины со стороны США против российского вторжения, утверждая, что это в интересах Америки.

Как отмечает CNN, вопрос вызвал раскол среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года.

Так, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт также призвали к продолжению поддержки Украины со стороны США, тогда как бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис, кандидаты, которые лидируют на первичных выборах от республиканцев, поставили под сомнение помощь США для Украины.

Как утверждает CNN, визит Пенса в четверг — не первый его визит в страну с начала войны. В марте 2022 года, задолго до того, как он объявил о своей кандидатуре, Пенс посетил украинскую границу и встретился с беженцами, которые покинули свои дома, спасаясь от насилия. В то же время в Офисе президента назвали этот визит “первым с начала полномасштабной российской агрессии”.

Бывший вице-президент США предупредил, что Россия может не остановиться на Украине и будет угрожать союзникам по НАТО, что приведет к тому, что Америка будет вынуждена отправить туда свои войска.

— Не делайте ошибок: Это не американская война. Но если мы пошатнемся в нашем обязательстве оказать поддержку народу Украины в защите своей свободы, наши сыновья и дочери вскоре могут быть призваны защищать нашу свободу, — сказал он в февральской речи в Техасском университете в Остине, посвященной первой годовщине вторжения России в Украину.

Он также назвал Путина “военным преступником” и заявил, что в Республиканской партии “нет места для апологетов Путина”.

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