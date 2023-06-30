ВПЛ до конца войны смогут бесплатно проживать во временном жилье – законопроект

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №9310, который позволяет внутренним переселенцам бесплатно проживать во временном жилье до завершения военного положения.

За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп.

Сейчас действующая редакция закона Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц предусматривает, что местные власти общин предоставляет бесплатное жилье внутренним переселенцам при условии оплаты лицом только коммунальных услуг в течение шести месяцев с момента постановки на учет.

Теперь переселенцам, а именно многодетным семьям, лицам с инвалидностью и пожилым людям этот срок проживания могут продлить.

— Мы должны обеспечивать наших внутренне перемещенных лиц хотя бы на определенный период жильем. Местные органы власти до этого момента не могли использовать очень гибкий механизм аренды жилья. Конечно, денег никогда не хватает, но можно брать в аренду, ставить на баланс, ремонтировать эти помещения и предоставлять людям, — подчеркнул народный депутат Николай Задорожный.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас законом невозможно обеспечить всех ВПЛ жильем на постоянной основе, тем более с учетом роста их количества… В то же время, среди ВПЛ есть социально незащищенные и особо уязвимые категории населения (например, лица с инвалидностью, пенсионеры, дети-сироты, многодетные семьи и т.д.).

Поэтому изменениями предлагается определить, что в период действия военного положения отдельные категории внутренне перемещенных лиц имеют право на бесплатное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) во временном жилье без ограничения срока.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Днепр будет логистическим хабом для деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.