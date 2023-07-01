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Политика
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Андрей Стрихарский: Молодежь будет играть важную роль в восстановлении Украины после победы

Андрій Стріхарський на форумі в Черкасах

Народный депутат Андрей Стрихарский выступил на молодежном форуме Черкасской области от партии Слуга народа, где призвал молодежь к активному участию в политической жизни страны.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил на своей странице в Facebook.

Участие в мероприятии приняли более полусотни юношей и девушек из города и области, которые могли пообщаться со старшими коллегами, народными депутатами, руководителями ячеек партии и обсудить возможности привлечения молодежи к активной политической и общественной жизни.

Андрей Стрихарский во время выступления напомнил, что IX созыв Верховной Рады представлен самым молодым составом народных депутатов Украины. Средний возраст депутатов девятого созыва на момент избрания – 41 год. При этом средний возраст народных депутатов от партии Слуга народа – 38 лет. Для сравнения: в восьмом созыве ВР этот показатель был 48 лет.

По мнению Стрихарского, это свидетельствует о том, что парламентская деятельность не только привлекает молодежь, но и нуждается в молодых и энергичных людях больше чем раньше. И главное, что эта деятельность в нашей стране открыта для молодежи и позволяет самореализации и реализации нужных стране идей и проектов.

В свою очередь глава Черкасской областной организации Слуга народа и глава Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что молодежь всегда интересуется всем новым — и образованием, и вопросами безопасности, и самореализацией в бизнесе и политике. Но объективные реалии таковы, что на первое место выходят темы безопасности.

Андрей Стрихарский также подчеркнул, что после победы нам придется восстанавливать страну, и важная роль молодежи в этом неоспорима.

— Как член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считаю, что готовить законодательство к большому восстановлению нужно уже сейчас. Мы работаем над усовершенствованием ряда соответствующих законопроектов, градостроительного кодекса. Претерпевает изменения и разрешительная документация. Наша цель — обеспечить условия для строительства качественного и безопасного жилья, с учетом того обстоятельства, что мы живем рядом со страной-террористом, от агрессии которой никто не застрахован. Мы нуждаемся в активном участии нашей молодежи в этих процессах, — отметил Андрей Стрихарский.

Андрій Стріхарський

Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что парламент одобрил в первом чтении законопроект, утвердивший ежегодный отпуск для военных продолжительностью 30 дней и 10 дней по семейным обстоятельствам.

Также ранее мы писали, что народный депутат Андрей Стрихарский посетил Черкасскую область и передал военным из Корсунь-Шевченковского автомобили и медикаменты.

До этого Стрихарский передал командованию воинской части А4553 внедорожник KIA Sorento.

Андрей Стрихарский, Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Слуга народа, Форум, Черкасы, Черкаська область
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