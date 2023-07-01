Минобороны отстранило от должности Руслана Рыгованова: названа причина

Министерство обороны сообщило об отстранении исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Ригованова из-за появления контраверсионного рода информации о нем.

Об этом сообщили на странице Министерство обороны Украины.

Руслана Ригованова назначили на должность 28 июня, а уже сегодня отстранили.

Ранее украинский военный Олег Симороз в соцсети написал, что Рыгованов был частым участником антиукраинских политических шоу на российском Первом канале. По словам Симороза, на новой должности Рыгованов теперь имеет доступ к секретной информации.

— Ригованов как “политический эксперт” регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с так сказать ограниченным доступом, — заявил военный.

Олег Симороз публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ освободить и арестовать Ригованова.

О том, что Руслан Ригованов выступал на российских пропагандистских телеканалах еще в 2017 году заявила народный депутат от Самопомощи Наталья Веселова. Рыгованов был ее помощником на общественных началах. Она его уволила.

— Когда я узнала о том, что Руслан ездит на заработки на ток-шоу в РФ, у нас произошел конфликт. Он затянулся надолго, я требовала от него сложить обязанности помощника, а он за это публично поливал меня грязью, — рассказала тогда Наталья Веселова.

По данным сайта Чесно, Рыгованов даже баллотировался в президенты как технический кандидат от Радикальной партии Олега Ляшко.

Теперь Минобороны проводит внутреннюю проверку относительно обнародованных фактов. О результатах обещают сообщить позже.

Фото: скриншот

Источник : Минобороны

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