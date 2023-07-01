Поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Испании Санчесом

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который 1 июля прибыл с визитом в Киев.

Глава государства назвал этот визит “чрезвычайно символичным”, поскольку он происходит в первый день председательства Испании в Совете ЕС.

— Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости, — подчеркнул президент.

Pedro Sánchez @sanchezcastejon, Mr. Prime Minister, thank you for your important visit and support of our people! It is extremely symbolic that this visit takes place on the very first day of the Spanish Presidency of the EU. Our common European home cannot be imagined without… pic.twitter.com/PgiRBd3iyN — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2023

Зеленский и Санчес во время встречи приняли совместную декларацию из 10-ти пунктов, в которой стороны подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны РФ против Украины, Испания поддерживает украинскую формулу мира, а также “подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз, что будет одним из приоритетов ее председательства в ЕС”.

— Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчет о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения относительно следующих шагов, — говорится в документе.

В последнем пункте декларации Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина-НАТО как площадки для реализации пути к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

Перед этим премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде объявил о новом пакете помощи Украине объемом €55 млн.

Источник : Офис президента

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