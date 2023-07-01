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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Испании Санчесом

Зеленський і Санчес
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который 1 июля прибыл с визитом в Киев.

Глава государства назвал этот визит “чрезвычайно символичным”, поскольку он происходит в первый день председательства Испании в Совете ЕС.

— Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости, — подчеркнул президент.

 

Зеленский и Санчес во время встречи приняли совместную декларацию из 10-ти пунктов, в которой стороны подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны РФ против Украины, Испания поддерживает украинскую формулу мира, а также “подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз, что будет одним из приоритетов ее председательства в ЕС”.

— Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчет о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения относительно следующих шагов, — говорится в документе.

В последнем пункте декларации Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина-НАТО как площадки для реализации пути к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

Перед этим премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде объявил о новом пакете помощи Украине объемом €55 млн.

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Педро Санчес

Источник: Офис президента
Испания, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Украина-ЕС, Украина-НАТО
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