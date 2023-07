Поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Испании Санчесом

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который 1 июля прибыл с визитом в Киев.

Глава государства назвал этот визит “чрезвычайно символичным”, поскольку он происходит в первый день председательства Испании в Совете ЕС.

Pedro Sánchez @sanchezcastejon, Mr. Prime Minister, thank you for your important visit and support of our people!

It is extremely symbolic that this visit takes place on the very first day of the Spanish Presidency of the EU. Our common European home cannot be imagined without… pic.twitter.com/PgiRBd3iyN

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2023