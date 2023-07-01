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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Премьер Испании в Раде объявил о новом пакете для Украины на €55 млн

Педро Санчес у Києві
Фото: Верховна Рада

Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июля во время выступления в Верховной Раде объявил о новом пакете помощи Украине в объеме €55 млн.

По его словам, из этой суммы €51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса, а остальное пойдет на восстановление украинских школ.

— Я хотел бы сказать вам, что мы с вами и будем с вами столько, сколько будет нужно. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить, — подчеркнул Санчес, вспомнив, что с 1 июля Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Евросоюза в течение следующих шести месяцев.

Это уже третий визит премьера Испании в Украину с начала полномасштабной войны.

С 1 июля Испания приняла председательство в Совете ЕС, которое продлится до конца декабря.

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Педро Санчес

Источник: El Mundo

Испания, Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Російська агресія
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