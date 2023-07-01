Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина будет готова к переговорам после выхода на границы 1991 года, заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

— Границы 24 февраля 2022 года — это не наши границы. Там была контактная линия между нами и оккупантами… И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах, согласно международному праву, — подчеркнул он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде сказал, что только Украина может определять условия и время для мирных переговоров.

— Другие страны и регионы дают свои мирные планы. Мы высоко ценим их участие, но в то же время мы не можем принять их полностью, — добавил он.

По его словам, в войне РФ против Украины есть четкое понимание, кто агрессор, а кто жертва, поэтому к ним нельзя относиться одинаково, а “игнорирование правил никоим образом не должно вознаграждаться”, поэтому Испания поддерживает формулу мира Зеленского, что соответствует международному праву и уставу ООН.

Читайте также
Поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Испании Санчесом
Зеленський і Санчес

Источник: Интерфакс-Украина
Испания, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи ее под контроль МАГАТЭ – Зеленский
Запорізька АЕС
ВСУ имеют успех на Таврийском направлении: уничтожено две роты врага и 14 единиц техники
війна
Поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Испании Санчесом
Зеленський і Санчес
Полиграф для судей и 15 лет за коррупцию в судах: Зеленский ввел в действие решение СНБО
суд
”Страна 404″: в Харькове таксист отрицал существование Украины и нахамил пассажирке
Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь