Зеленский о переговорах с РФ: Только после выхода на границы 1991 года

Украина будет готова к переговорам после выхода на границы 1991 года, заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

— Границы 24 февраля 2022 года — это не наши границы. Там была контактная линия между нами и оккупантами… И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах, согласно международному праву, — подчеркнул он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде сказал, что только Украина может определять условия и время для мирных переговоров.

— Другие страны и регионы дают свои мирные планы. Мы высоко ценим их участие, но в то же время мы не можем принять их полностью, — добавил он.

По его словам, в войне РФ против Украины есть четкое понимание, кто агрессор, а кто жертва, поэтому к ним нельзя относиться одинаково, а “игнорирование правил никоим образом не должно вознаграждаться”, поэтому Испания поддерживает формулу мира Зеленского, что соответствует международному праву и уставу ООН.

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