Юлия Захарченко, редактор ленты
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Правительство Украины за последние несколько недель выделило регионам 16 млрд 369 млн грн субвенции на проекты восстановления и трансформации.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это значительная сумма, которую направят на восстановление государства.
Сколько получили регионы
- Киевская область — 4,5 млрд грн;
- Харьковская — 2,5 млрд грн;
- Житомирская — 1,5 млрд грн;
- Запорожская и Одесская области — по 1 млрд грн;
- Сумская — 837 млн грн;
- Николаевская — 817 млн грн;
- Полтавская — 797 млн грн;
- Днепропетровская — 663 млн грн;
- Херсонская область — 563 млн грн.
В правительстве провели совещание с руководителями ОВА, рассмотрели проблемные вопросы и выяснили, как можно ускорить использование указанных средств на местах.
Шмыгаль рассказал, что ожидает уже на следующем заседании правительства от Министерства инфраструктуры и Агентства по восстановлению проектов решений, которые позволят ускорить восстановление.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео