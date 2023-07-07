Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины

Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Фото: Правительственный портал

Правительство Украины за последние несколько недель выделило регионам 16 млрд 369 млн грн субвенции на проекты восстановления и трансформации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это значительная сумма, которую направят на восстановление государства.

Сколько получили регионы

  • Киевская область — 4,5 млрд грн;
  • Харьковская — 2,5 млрд грн;
  • Житомирская — 1,5 млрд грн;
  • Запорожская и Одесская области — по 1 млрд грн;
  • Сумская — 837 млн грн;
  • Николаевская — 817 млн грн;
  • Полтавская — 797 млн грн;
  • Днепропетровская — 663 млн грн;
  • Херсонская область — 563 млн грн.

В правительстве провели совещание с руководителями ОВА, рассмотрели проблемные вопросы и выяснили, как можно ускорить использование указанных средств на местах.

Шмыгаль рассказал, что ожидает уже на следующем заседании правительства от Министерства инфраструктуры и Агентства по восстановлению проектов решений, которые позволят ускорить восстановление.

Читайте также
В Донецкой области разоблачили схему присвоения военными 5 млн грн боевых выплат
ДБР виплати

Война в Украине, виплати, Деньги, Денис Шмыгаль, Державні кошти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Глава МИД Германии не одобрила поставки ВСУ кассетных снарядов
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Словакия передаст Украине 16 артиллерийских установок Zuzannа
Чапутова і Зеленський
На саммите в Вильнюсе мы укрепим Украину и приблизим к НАТО — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Останки оккупантов доедали рыбы: водолаз ССО рассказал детали операции на Змеином
інтерв'ю з водолазом
Устроил застенки в храме. СБУ расследует сотрудничество настоятеля УПЦ МП с оккупантами
Віктор Талько
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (07.07.2023)
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь