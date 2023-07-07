Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины

Правительство Украины за последние несколько недель выделило регионам 16 млрд 369 млн грн субвенции на проекты восстановления и трансформации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это значительная сумма, которую направят на восстановление государства.

Сколько получили регионы

Киевская область — 4,5 млрд грн;

Харьковская — 2,5 млрд грн;

Житомирская — 1,5 млрд грн;

Запорожская и Одесская области — по 1 млрд грн;

Сумская — 837 млн грн;

Николаевская — 817 млн грн;

Полтавская — 797 млн грн;

Днепропетровская — 663 млн грн;

Херсонская область — 563 млн грн.

В правительстве провели совещание с руководителями ОВА, рассмотрели проблемные вопросы и выяснили, как можно ускорить использование указанных средств на местах.

Шмыгаль рассказал, что ожидает уже на следующем заседании правительства от Министерства инфраструктуры и Агентства по восстановлению проектов решений, которые позволят ускорить восстановление.

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