Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

– Завод начал строиться фактически, а не только в меморандуме. Это именно тот большой завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам, – сказал он.

Министр рассказал, что 8 июля в рамках визита президента Украины в Турцию он подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства различных типов БпЛА.

– Речь идет о других производствах, о которых пока говорить нельзя, – отметил он.

Напомним, в прошлом году Украина и Турция договорились о строительстве завода на территории нашего государства, приобрели земельный участок для этого и разработали проект будущего завода.

Это имеет не только политическое, но и практическое значение. Так, при изготовлении значительной части моделей Bayraktar в нашем государстве будут использоваться комплектующие украинского производства.

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