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Политика
Валентина Чорна, редактор ленты

Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел

Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел
Фото: МИД

Кабинет министров Украины уволил Андрея Мельника с должности заместителя министра иностранных дел.

Соответствующее распоряжение приняли на заседании 11 июля. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что Мельник уволен в связи с переходом на другую работу.

Он занимал должность заместителя министра иностранных дел с 18 ноября 2022 года.

В декабре 2014 года Мельник стал послом Украины в Германии. На этой должности он запомнился резкими высказываниями в адрес немецких политиков.

На фоне скандалов в июле 2022 года Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ.

А вот 20 июня 2023 года на сайте президента был опубликован указ о назначении Мельника послом Украины в Бразилии.

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Верховна Рада, звільнення, Кабінет міністрів, МЗС України
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