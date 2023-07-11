Андрея Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел

Кабинет министров Украины уволил Андрея Мельника с должности заместителя министра иностранных дел.

Соответствующее распоряжение приняли на заседании 11 июля. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что Мельник уволен в связи с переходом на другую работу.

Он занимал должность заместителя министра иностранных дел с 18 ноября 2022 года.

В декабре 2014 года Мельник стал послом Украины в Германии. На этой должности он запомнился резкими высказываниями в адрес немецких политиков.

На фоне скандалов в июле 2022 года Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ.

А вот 20 июня 2023 года на сайте президента был опубликован указ о назначении Мельника послом Украины в Бразилии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.