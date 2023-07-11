Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Вильнюса, где сегодня начался двухдневный саммит НАТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По данным СМИ, в Вильнюс также прибыл министр обороны Алексей Резников.
Выступление Зеленского на саммите предварительно планируется на 18:00.
На данный момент все лидеры стран-членов блока прибыли в Литву и уже начали закрытое заседание.
Завтра, 12 июля, в Вильнюсе состоится инаугурационный саммит Украина-НАТО, на нем будет предложен план вступления в военный блок.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк