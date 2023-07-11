Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Вильнюса, где сегодня начался двухдневный саммит НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По данным СМИ, в Вильнюс также прибыл министр обороны Алексей Резников.

Выступление Зеленского на саммите предварительно планируется на 18:00.

На данный момент все лидеры стран-членов блока прибыли в Литву и уже начали закрытое заседание.

Завтра, 12 июля, в Вильнюсе состоится инаугурационный саммит Украина-НАТО, на нем будет предложен план вступления в военный блок.

Читайте также
Байден выступает за отмену ПДЧ для Украины на ее пути в НАТО
Джо Байден

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Вільнюс, Владимир Зеленский, Російська агресія, Саммит НАТО, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах
Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Кулеба о саммите в Вильнюсе: НАТО не должен держать членство Украины “в подвешенном состоянии”
Дмитро Кулеба
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16
Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Угроза Shahed на севере и второй день саммита НАТО в Вильнюсе: 504-й день войны
504-й день війни
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Людям нужно утешение: Зибров, Люся Кава и Иван Ганзера выступили на благотворительном концерте в Буче
Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Длинные очереди и тысячи бумажек: родственники погибших воинов не могут получить выплаты
Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь