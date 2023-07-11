СМИ узнали формулировку решения НАТО относительно приглашения Украины

Союзники НАТО не приглашают Украину к переговорам о членстве, однако обещают это сделать, когда позволят и согласуют условия.

Об этом стало известно агентству Интерфакс-Украина, сообщили несколько источников.

Формулировка будет звучать так: Мы пришлем приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

Источники говорят, что союзники согласились исключить План действий по членству из условий для Украины. Эта формулировка может быть записана так:

Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству.

Однако вполне возможно, что текст может быть изменен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инаугурационный саммит Украина — НАТО состоится 12 июля, на нем предложат план вступления Украины в НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.