СМИ узнали формулировку решения НАТО относительно приглашения Украины
Союзники НАТО не приглашают Украину к переговорам о членстве, однако обещают это сделать, когда позволят и согласуют условия.
Об этом стало известно агентству Интерфакс-Украина, сообщили несколько источников.
Формулировка будет звучать так: Мы пришлем приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.
Источники говорят, что союзники согласились исключить План действий по членству из условий для Украины. Эта формулировка может быть записана так:
Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству.
Однако вполне возможно, что текст может быть изменен.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инаугурационный саммит Украина — НАТО состоится 12 июля, на нем предложат план вступления Украины в НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк