Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес вовсе не критиковал руководство Украины, говоря о якобы неблагодарности, а, скорее всего, он оговорился из-за переизбытка эмоций.

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью The Guardian.

По его мнению, не стоит обращать особого внимания на то, что сказал Уоллес, ведь каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом. Алексей Данилов заверил, что те слова — не его реальная позиция.

В среду Уоллес раскритиковал Украину за то, что она обращается с западными союзниками “как с Amazon”, предоставляя списки необходимого ей оружия, и что она недостаточно благодарна за западную помощь. Люди хотят видеть хоть немного благодарности, сказал тогда Уоллес.

Читайте также
Народ Украины невероятно благодарен: Риши Сунак оправдался за слова Уоллеса к Зеленскому
Зеленський Сунак

Так Бен Уоллес отреагировал на слова президента Владимира Зеленского по поводу того, что в НАТО не смогли согласовать конкретные сроки приглашения Украины.

Слова Уоллеса вызвали замешательство в Киеве. Великобритания является яростным сторонником Киева, а британское правительство неоднократно заявляло о безоговорочной поддержке Украины.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что Украина всегда была благодарна Западу.

— Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть. Если бы все помогали нам так, как помогает Великобритания, мы бы сейчас имели совершенно другую ситуацию, — сказал он, подчеркнув особую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Благодаря Великобритании и США мы смогли выстоять в самый первый период войны, заявил Данилов.

Источник: The Guardian
Бен Уоллес, Алексей Данилов, СНБО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Лично продолжу поддерживать Украину: Уоллес прокомментировал свои скандальные комментарии
Бен Воллес
Помощь Украине – это не благотворительность: в Финляндии ответили на заявления Воллеса
Фінляндія, палац уряду
Яхты, счета и особняки: Данилов просит НАТО предоставить данные об украинских коррупционерах
Олексій Данілов
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
Народ Украины невероятно благодарен: Риши Сунак оправдался за слова Уоллеса к Зеленскому
Зеленський Сунак
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь