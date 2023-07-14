На самом деле так не думает: Данилов объяснил слова Бена Уоллеса о “неблагодарности” Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес вовсе не критиковал руководство Украины, говоря о якобы неблагодарности, а, скорее всего, он оговорился из-за переизбытка эмоций.
Об этом Алексей Данилов сказал в интервью The Guardian.
По его мнению, не стоит обращать особого внимания на то, что сказал Уоллес, ведь каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом. Алексей Данилов заверил, что те слова — не его реальная позиция.
В среду Уоллес раскритиковал Украину за то, что она обращается с западными союзниками “как с Amazon”, предоставляя списки необходимого ей оружия, и что она недостаточно благодарна за западную помощь. Люди хотят видеть хоть немного благодарности, сказал тогда Уоллес.
Так Бен Уоллес отреагировал на слова президента Владимира Зеленского по поводу того, что в НАТО не смогли согласовать конкретные сроки приглашения Украины.
Слова Уоллеса вызвали замешательство в Киеве. Великобритания является яростным сторонником Киева, а британское правительство неоднократно заявляло о безоговорочной поддержке Украины.
Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что Украина всегда была благодарна Западу.
— Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть. Если бы все помогали нам так, как помогает Великобритания, мы бы сейчас имели совершенно другую ситуацию, — сказал он, подчеркнув особую поддержку Украины со стороны Великобритании.
Благодаря Великобритании и США мы смогли выстоять в самый первый период войны, заявил Данилов.
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