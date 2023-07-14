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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Продвижение ВСУ, защита АЭС и северной границы: Зеленский провел очередную Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 14 июля провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой заслушал доклады Залужного, Сырского и Тарнавского по ситуации на фронте и продвижению Сил обороны.

Кроме того, по словам главы государства, глава Минобороны Алексей Резников доложил о новых оборонных пакетах, а вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков — об улучшении логистики поставок.

Зеленский сообщил, что обсудили также наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА, и ремонта техники.

Среди других тем — защита атомных станций и северной границы, результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.

— С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует, — подчеркнул президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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