Продвижение ВСУ, защита АЭС и северной границы: Зеленский провел очередную Ставку
Президент Владимир Зеленский 14 июля провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой заслушал доклады Залужного, Сырского и Тарнавского по ситуации на фронте и продвижению Сил обороны.
Кроме того, по словам главы государства, глава Минобороны Алексей Резников доложил о новых оборонных пакетах, а вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков — об улучшении логистики поставок.
Зеленский сообщил, что обсудили также наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА, и ремонта техники.
Среди других тем — защита атомных станций и северной границы, результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.
— С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует, — подчеркнул президент.
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