Верховная Рада лишила депутатского мандата Плачкову

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Татьяны Плачковой. За решение проголосовали 283 народных избранника.

Плачкова, которая была избрана в парламент от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь, накануне сама написала заявление о досрочном сложении полномочий депутата.

Причиной она назвала семейные обстоятельства, но без уточнений.

Плачкова была среди депутатов ОПЗЖ, которые вместе с Виктором Медведчуком ездили в Москву в марте 2020 года. Тогда Медведчук встречался с диктатором Владимиром Путиным, а парламентарии — с главой российской Думы Вячеславом Володиным.

В марте 2022 года она вышла из фракции ОПЗЖ и присоединилась впоследствии к депутатской группе Восстановление Украины.

Депутат из фракции Голос Ярослав Железняк в своем канале в Telegram отметил, что сейчас в парламенте осталось 404 депутата — это рекордно низкое количество.

Кроме того, на грани роспуска сейчас две депутатские группы — За будущее и Восстановление Украины, в составе которых по 17 минимально необходимых депутатов.

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