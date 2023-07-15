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Политика
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Президент отстаивает интересы государства: Данилов объяснил возмущение Зеленского на саммите НАТО

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил раздражение президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом НАТО в Вильнюсе тем, что глава государства отстаивает наши интересы.

Об этом Данилов сказал в интервью Radio NV.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это были высказывания президента страны, на территории которой идет большая война.

— Президент представляет нашу страну и он отстаивает интересы прежде всего нашей страны. Относительно ситуации, что кому-то — нравится, кому-то — не нравится. Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом надо как можно скорее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди, — заявил Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, в нашем государстве продолжается большая война и нам очень нужна мощная военная помощь. И делать это надо быстро.

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Алексей Данилов напомнил, что по официальным данным путинские войска за время войны убили не менее 500 украинских детей. И именно об этом надо говорить миру и находить ответы на сложные вопросы.

Саму войну в Украине Данилов называет историческим моментом.

— У нас наконец за 300 с лишним лет появляется возможность стать независимой, великой страной, страной с большой буквы, но для этого нужно прилагать максимум усилий, — подчеркнул он.

Украине нужна военная помощь, чтобы поставить точку в войне.

Ранее секретарь СНБО отметил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес вовсе не критиковал руководство Украины, когда говорил о неблагодарности, а, скорее всего, оговорился из-за эмоций.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Алексей Данилов
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