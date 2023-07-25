Блокирование экспорта зерна из Украины в ЕС на руку только Путину — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неприемлемыми намерения Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

— Это неприемлемо. Требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов, — заявил он в интервью France24.

По его словам, одной из причин, почему Россия разрушает украинскую зерновую инфраструктуру, является желание агрессора спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее соседями.

— Мы не должны играть в игры Путина, — подчеркнул дипломат.

Еврокомиссия 2 мая ограничила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран ЕС, эти ограничения продлили 5 июня до 15 сентября.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии.

Источник : France24

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