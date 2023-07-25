Блокирование экспорта зерна из Украины в ЕС на руку только Путину — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неприемлемыми намерения Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября.
— Это неприемлемо. Требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов, — заявил он в интервью France24.
По его словам, одной из причин, почему Россия разрушает украинскую зерновую инфраструктуру, является желание агрессора спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее соседями.
— Мы не должны играть в игры Путина, — подчеркнул дипломат.
Еврокомиссия 2 мая ограничила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран ЕС, эти ограничения продлили 5 июня до 15 сентября.
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна.
В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик