Проект постановления о лишении Аристова мандата уже в Раде
Председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова.
Соответствующий проект постановления №9530 зарегистрирован 26 июля.
Лишить Аристова мандата предлагается в связи с его личным заявлением, которое спикер парламента Руслан Стефанчук получил накануне.
Сегодня СБУ и ГБР провели обыски у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Юрия Аристова из-за его отдыха на Мальдивах во время войны.
Дома у нардепа обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы.
Вчера глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал исключение Аристова в связи с расследованием журналистов Слідство.Інфо о том, что нардеп в середине июля был на островах в Индийском океане.
Фото: Facebook Юрия Аристова
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская