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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Проект постановления о лишении Аристова мандата уже в Раде

Юрій Арістов

Председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова.

Соответствующий проект постановления №9530 зарегистрирован 26 июля.

Лишить Аристова мандата предлагается в связи с его личным заявлением, которое спикер парламента Руслан Стефанчук получил накануне.

Сегодня СБУ и ГБР провели обыски у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Юрия Аристова из-за его отдыха на Мальдивах во время войны.

Дома у нардепа обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы.

Вчера глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал исключение Аристова в связи с расследованием журналистов Слідство.Інфо о том, что нардеп в середине июля был на островах в Индийском океане.

Фото: Facebook Юрия Аристова

Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Народный депутат, Слуга народа
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