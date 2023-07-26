Проект постановления о лишении Аристова мандата уже в Раде

Председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова.

Соответствующий проект постановления №9530 зарегистрирован 26 июля.

Лишить Аристова мандата предлагается в связи с его личным заявлением, которое спикер парламента Руслан Стефанчук получил накануне.

Сегодня СБУ и ГБР провели обыски у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Юрия Аристова из-за его отдыха на Мальдивах во время войны.

Дома у нардепа обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы.

Вчера глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал исключение Аристова в связи с расследованием журналистов Слідство.Інфо о том, что нардеп в середине июля был на островах в Индийском океане.

Фото: Facebook Юрия Аристова

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.