В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, касающиеся утверждения указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации на территории Украины.
Соответствующие законопроекты №9532 и №9533 опубликованы на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Сейчас на онлайн-ресурсе не обнародованы тексты законопроектов, поэтому непонятно, на какой именно срок планируют продлевать военное положение и мобилизацию в Украине.
Ранее военное положение и мобилизацию продлевали на 90 дней. Сейчас действие законопроектов могут продлить до ноября 2023 года.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская