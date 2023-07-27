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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, касающиеся утверждения указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации на территории Украины.

Соответствующие законопроекты №9532 и №9533 опубликованы на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду

Сейчас на онлайн-ресурсе не обнародованы тексты законопроектов, поэтому непонятно, на какой именно срок планируют продлевать военное положение и мобилизацию в Украине.

Ранее военное положение и мобилизацию продлевали на 90 дней. Сейчас действие законопроектов могут продлить до ноября 2023 года.

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Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение, Владимир Зеленский, Законопроект, мобілізація, Офис президента
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